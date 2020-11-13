Galatasaray'da 'ara' operasyonun şifreleri

Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı. İşte planlanan hamleler...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 'ara' operasyonun şifreleri
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13 Kasım 2020 10:33
Yönetim öncelikle Muslera ve Marcao'nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için Leipzig ile görüşmeler de devam ediyor. Onyekuru veya Rodrigues'ten biri kanat oyuncusu olarak kadroya dahil edilecek. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman da listede bulunuyor.

Alman ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karaman, Galatasaray'da oynamak istiyor. Görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.

Wolfsburg'ta forma giyen Yunus Malli içinde girişimler devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Trabzonspor da tecrübeli oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Belhanda ve Feghouli'ye gelen teklifler masaya yatırılacak.



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