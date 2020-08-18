Galatasaray'a yeni Melo: Sangare!

Seri ve Lemina'nın takımlarına geri dönmesi ve Selçuk İnan'ın da kariyerini noktalaması üzerine Galatasaray yeni ön libero arayışlarına geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'a yeni Melo: Sangare!
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18 Ağustos 2020 11:43
Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı.

ABD'lilerin satın aldığı Toulouse'da kulübün başına Damien Comolli başkan olarak geçti. Comolli'nin yapacağı transfer hamleleri, harcayacağı rakamlar sonrasında ortaya uygun bir ortam çıkarsa Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.

1.91'lik boyuyla dikkat çeken Fildişi Sahilli ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıkıyor.

Sangare, Toulouse küme düşmesine rağmen maç başına 3.4 top çalarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla top çalan 6. oyuncu oldu. Ayrıca 1.6 top kesme ile oynadı.



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