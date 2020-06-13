Galatasaray'a süper yetenek; Pavel Bucha

Galatasaray scout ekibi, Viktoria Plzen'in başarılı orta sahası oyuncusu Pavel Bucha için olumlu referans verdi. Cimbom, Plzen ile pazarlık masasına oturacak.

Haber; Sabah
Galatasaray'a süper yetenek; Pavel Bucha
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13 Haziran 2020 11:09
Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'un scout ekibi Çek Ligi takımlarından Viktoria Plzen'de forma giyen Pavel Bucha'yı önerdi.

Fatih Terim transfere onay verdi. Sarı-Kırmızılı Yönetimin önümüzdeki günlerde Viktoria Plzen ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

22 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Pavel Bucha bu sezon çek ekibinde başarılı bir performans sergiledi.

33 maça çıkan genç yıldız 11 gol atarken 9 da asist üretti. Çek orta sahanın güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro.





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