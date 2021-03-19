⚽2' Samudio

⚽14' Yedlin

⚽31' Emre Akbaba

⚽41' Boldrin

⚽54' Skoda (P)

⚽74' Meriah (KK)

⚽90+3' Fernando



Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Rizespor'a 4-3 mağlup oldu ve son 4 maçta 8 puan kaybetti.



❌Galatasaray, 17 yıl sonra evinde Rizespor'a yenildi. pic.twitter.com/CJeMJBr4ju



— Sporx (@sporx) March 19, 2021

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY, YİNE ÇİFT SANTRFORLA

RASİM ÖZTEKİN'E ANLAMLI ANMA

LUYINDAMA'NIN HATASI VE SAMUDIO'NUN GOLÜ

EMRE AKBABA, 25 METREDEN ATTI

Galatasaray'da Emre Akbaba, sakatlandığı Rizespor maçından sonra Karadeniz ekibine karşı oynadığı 4 maçta 2 gol attı ve 2 de asist yaptı. 🔥 pic.twitter.com/AXd4mz2qWI



— Sporx (@sporx) March 19, 2021

MARCAO'NUN HATASINI BOLDRIN AFFETMEDİ

G.SARAY SAVUNMASINDAN YİNE HATA VE PENALTI

FEGHOULI GİRER GİRMEZ GOLÜ GETİRDİ

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL, ARDINDAN KIRMIZI!

FERNANDO, 90+3'TE SKORU BELİRLEDİ

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AĞIR KAYIP

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig kariyerinde Rizespor'u aynı sezonda iki kez yenemedi.



✅5 galibiyet

⭕1 beraberlik

❌5 mağlubiyet pic.twitter.com/FSi6oq0kTz



— Sporx (@sporx) March 19, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 4-3'lük skorla kazandı.Galatasaray, Christian Luyindama'nın hatası sonrası 2. dakikada Braian Samudio'nun golüyle öne geçti. Galatasaray, 14. dakikada DeAndre Yedlin ile skoru eşitledi. 31. dakikada Emre Akbaba, 25 metreden yaptığı vuruş ile Galatasaray'ı öne geçirdi. 41. dakikada Fernando Boldrin, Marcao'nun hatasını iyi değerlendirdi ve skora eşitliği getirdi.Rizespor, 54. dakikada DeAndre Yedlin'in ceza sahası içinde elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı kazandı. Topun başına gelen Milan Skoda, Rizespor'u bir kez daha öne geçirdi. Galatasaray, 74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.Hakem Volkan Bayarslan, 77. dakikada Rizespor lehine penaltı noktasını gödsterdi. Yedlin'in Michalak'a yaptığı faulün ceza sahası dışında olduğuna yönelik VAR uyarısı sonrası hakem serbest vuruş işareti yaptı. Baraj kurulma esnasında Yedlin'in itirazına Volkan Bayarslan ikinci sarı kartını gösterdi ve Galatasaray 10 kişi kaldı.Rizespor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Fernando Boldrin attı.Sahasında 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, 61 puanda kaldı. İstanbul'da 17 yıl sonra Galatasaray'ı mağlup eden ve üst üste ikinci kez kazanan Rizespor, puanını 34'e yükseltti.Galatasaray, milli aradan sonra Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendiği müsabakada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı. Teknik direktör Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında Taylan Antalyalı'nın yerine Oghenekaro Etebo'ya görev verdi.Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao 11'iyle çıktı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Arda Turan ve Sofiane Feghouli oturdu.Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçından sonra Çaykur Rizespor karşılaşmasına da çift santrforla çıktı. Fatih Terim, devre arasında transfer edilen Mustafa Muhammed ile Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu bu hafta da hücumda birlikte görevlendirdi.Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta zarar gören stat zemininin hala düzelmediği görüldü.Önceki hafta vefat eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in büyük boy fotoğrafı maç öncesinde tribüne konuldu. Galatasaray Kulübünün divan kurulu üyesi de olan Öztekin'in Anadolu Ajansı muhabiri Berk Özkan tarafından daha önce bir maçta çekilen fotoğrafı, Türk Telekom Stadı'nda müsabakaları takip ettiği koltuğa bırakıldı.Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda her zamanki yerinden en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında. Unutulmayacaksın büyük usta." ifadeleri kullanıldı.Öte yandan karşılaşma öncesinde, 16 Mart Salı günü vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı ve direk olarak oyunu Rizespor yarı alanına yıktı. 1. dakikada Emre Akbaba, ceza sahasına gönderdiği ortayla ev sahibinin ilk gol girişimini düzenledi.Sarı kırmızılılar, 2. dakikada Luyindama'nın büyük hatasıyla geri düştü.Saracchi'nin geriye doğru kullandığı taç atışında Luyindama'nın büyük hatası sonrası araya giren ve topu kapan Samudio, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden harika bir aşırtmayla topu ağlara yolladı.Galatasaray, Samudio'nun golünden sonra tekrar oyunu Rizespor yarı alanına yıktı. Üst üste ataklar yapan Galatasaray, özellikle kanatları kullanarak ortalarla Falcao ve Mustafa'yı topla buluşturmayı amaçladı.Sarı kırmızılı ekibin çabaları, 14. dakikada sonuç verdi ve skora eşitlik geldi.Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Kılınç'ın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmöadan seken topta DeAndre Yedlin gelişine sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Gökhan Akkan müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi.Galatasaray, 1-1'den sonra oyun temposunu ve baskısını daha fazla artırdı. Kısa paslarla oynayan Galatasaray, merkezden Rizespor'a karşı ataklarını sıklaştırdı. 15 dakikalık yoğun baskının ardından Galatasaray, 31. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.31. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba önünü açıp sağ köşeye 25 metreden mükemmel vurdu, top kaleci Gökhan'ın bakışları arasında ağlarla buluştu.Galatasaray, Falcao ile 37. dakikada frikikten mükemmel bir vuruş yaptı ancak Rizespor kalecisi Gökhan Akkan da nefis bir refleksle topu kornere çelmeyi başardı. 38'de Emre Kılınç'ın ortasında Mustafa Muhammed kafa vuruşuyla gole yaklaştı.Gol için baskı kuran Galatasaray, bir kez daha savunmada yaptığı hatayla kalesinde golü gördü. 41. dakikada Emre Kılınç'ın geri pasında Marcao'nun topu iyi kontrol edememesi sonrası topu kapan Boldrin, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Boldrin ceza sahası dışından sol ayağıyla yerden plase vuruşunda top ağlarla buluştu.İlk yarının sonunda Luyindama, kafa topu mücadelesinde Skoda'nın yüzüne elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.İlk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Galatasaray, ikinci yarıya da baskıyla başladı. Rizespor ise 6 oyuncuyla kapanıp 4 oyuncusuyla kaptığı toplarla hızlı hücumlar düşündü. Sarı kırmızılı ekip, gol aradığı dakikalarda bir kez daha savunma hatasıyla kalesinde 3. golü gördü.52. dakikada hızlı gelişen Rizespor hücumunda Samudio kafa vuruşu yaptı, DeAndre Yedlin kaleye giden topu elle kestiği gerekçesiyle sarı kart gördü ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için beyaz noktaya gelen Skoda, topu ağlara göndermeyi başardı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 57. dakikada Emre Kılınç ve Emre Akbaba yerine Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna sürdü.Rizespor'da ise Gökhan Akkan, sakatlığı nedeniyle 2 kez yerde kaldı. İkinci kez yerde kaldığında değişiklik gösterildi ve yerine Tarık Çetin oyuna dahil oldu. Galatasaray'da ise 71'de Muhammed ve Gedson yerine Arda ve Feghouli oyuna dahil oldu.Galatasaray'da Feghouli girer girmez oyuna etkisini etti ve 74. dakikada Onyekuru'ya gönderdiği ara pasla eşitlik golünün başlangıcını yaptı. DeAndre Yedlin'in indirdiği topu kontrol eden Feghouli, orta alandan Onyekuru'ya ara pasını attı. Onyekuru'nun kontrol ettiği topta Yassine Meriah'ın ters vuruşu kaleci Tarık Çetin'i kontrpiyede bıraktı ve top ağlara gitti.Rizespor, 76. dakikada penaltı kazandı. Yedlin'in Michalak'a yaptığı müdahale sonrası hakem Bayarslan beyaz noktayı gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon serbest vuruşa dönüştü. Baraj kurulma esnasında Yedlin, itirazı nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.Bu pozisyonlar esnasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.Galatasaray, 10 kişi kalmasına karşın galibiyet için riskler almaya başladı. Rizespor, bu riskleri iyi değerlendirerek tehlikeli ataklar yapmaya başladı. Fatih Terim, 88. dakikada son müdahalesini yaptı ve Falcao yerine Babel oyuna dahil oldu.Galatasaray'ın çok adamla hücum ettiği bir pozisyon sonrası Rizespor, golü buldu.12 dakika uzayan müdahalenin 3. uzatma dakikasında Fernando, Rizespor'u öne geçirdi. Fernando Boldrin topu Konrad Michalak'a aktardı. Michalak ceza sahası içinde Christian Luyindama ile ikili mücadelesinden kurtulup solda uygun durumdaki olan Fernando Andrade'ye aktardı. Fernando, Muslera ile karşı karşıya kalıp sağ plase vuruşu ile topu ağlara gönderdi.Galatasaray, maçın son dakikalarında beraberlik için daha fazla risk alarak hücum etmeye başladı ancak pozisyonları bulan Rizespor oldu. Az adamla savunma yapan Galatasaray'a karşı net fırsatlar yakalayan Rizespor, skoru artırma şanslarını değerlendiremedi.Uzatma anlarında sarı kart gören Marcao da Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.Galatasaray'da ise Babel, Onyekuru, Feghouli ve Kerem'in çabalarına karşın mücadeleyi konuk ekip 4-3'lük skorla kazandı.Sahasında 11 maç sonra kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.2. dakikada Çaykur Rizesporöne geçti. Saracchi'nin soldan kullandığı taç atışında savunmada Luyindama'nın kontrol edemediği topu kapan Samudio, ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla ağlara yolladı.14. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top penaltı noktası üzerindeki Yedlin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti:31. dakikada Galatasaray, skoruyaptı. Emre Kılınç'ın pasıyla topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.37. dakikada Falcao'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Gökhan Akkan son anda topu kornere çeldi.41. dakikada Çaykur Rizespor skora denge getirdi. Emre Kılınç'ın geri pasında savunmada Marcao'nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: