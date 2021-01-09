Galatasaray'a Fernando Muslera'dan yeni haber!

Galatasaray'a Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan yeni bir haber geldi. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'a Fernando Muslera'dan yeni haber!
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09 Ocak 2021 10:52
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takım arkadaşlarından uzak kalan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera takıma dönüyor.

Bir süredir kaleci antrenmanlarına çıkan tecrübeli kaleci, önümüzdeki haftadan itibaren takımla beraber idmanlarda yer alacak.

Muslera'nın bir süre takımla antrenmanlara çıktıktan sonra ay sonunda takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.





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