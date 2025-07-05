Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesini uzatmak istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre oyuncunun temsilcisi önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak ve Galatasaray ile görüşecek.
Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022/2023 sezonunun başında Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray forması ile 17 maça çıkan Yusuf Demir, takımına 2 gol ve 2 asist katkısı verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre oyuncunun temsilcisi önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak ve Galatasaray ile görüşecek.
Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022/2023 sezonunun başında Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray forması ile 17 maça çıkan Yusuf Demir, takımına 2 gol ve 2 asist katkısı verdi.