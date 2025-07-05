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Galatasaray, Yusuf Demir ile sözleşme uzatmak istiyor!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Yusuf Demir ile olan sözleşmesini uzatmak istiyor.

calendar 05 Temmuz 2025 19:01
Fotoğraf: AA
Galatasaray, Yusuf Demir ile sözleşme uzatmak istiyor!
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Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesini uzatmak istiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre oyuncunun temsilcisi önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak ve Galatasaray ile görüşecek.

Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022/2023 sezonunun başında Rapid Wien'den 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray forması ile 17 maça çıkan Yusuf Demir, takımına 2 gol ve 2 asist katkısı verdi.

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