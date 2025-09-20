Galatasaray, yenilgiye koştu!

Eintracht Frankfurt karşısında şok bir yenilgi yaşayan Galatasaray, koşu mesafesinde de yerle bir oldu.
90 dakika boyunca Alman ekibi 120.2 km koşarken Aslan 110.5 km'de kaldı.
Cimbom'un bu değeri, bu sezon oynayacağı diğer 7 rakibi içerisinde de en kötüsü olarak kayda geçti.
Belçika temsilcisi Union SG; 144.5 km, Atletico Madrid; 124 km, Bodo/Glimt; 122 km, Frankfurt; 120 km, Ajax; 118.5 km koştu. Bir sonraki maçta evinde ağırlayacağı Liverpool, 118.5 km mesafe kat etti.
İŞTE MESAFELER
Union SG: 144.5 km
Atletico: 124 km
Bodo: 122 km
Frankfurt: 120 km
Ajax: 118.5 km
M.City: 116.4 km
Monaco: 116.1 km
G.Saray: 110.5
