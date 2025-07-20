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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, kampın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, hazırlık sürecindeki ilk maçına bu akşam Admira Wacker karşısında çıkacak.

calendar 20 Temmuz 2025 17:14
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, kamp otelinin sahasındaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.



Antrenman, şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

- Avusturya'daki ilk sınav bugün

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bugün çıkacak.

"Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.

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