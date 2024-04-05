Galatasaray yeni Modric'i buldu: Jankovic

10 numaraya takviye planlayan Galatasaray, Rijeka'nın Hırvat yıldızı Niko Jankovic'i gözüne kestirdi. Scout ekiplerinin önerdiği yıldıza Okan Buruk'un da onay verdiği ve gelecek sezon hamle yapılabileceği belirlendi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray yeni Modric'i buldu: Jankovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2024 12:17
Son güncelleme 05 Nisan 2024 12:18
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Galatasaray, 10 numara mevkisi için Hırvat ekibi Rijeka'dan Niko Jankovic'i listesine ekledi.

SCOUT EKİBİ ÖNERİYİ YAPTI

Avrupa'nın dört bir yanını inceleyen ve G.Saray'ın scout ekipleri, 22 yaşındaki Hırvat oyuncuyu detaylıca araştırdı.

Daha sonra Niko Jankovic'in Okan Buruk'a da sunulduğu ve teknik heyetin de genç yıldız için pozitif dönüş yaptığı öğrenildi.

TEKNİK EKİPTEN ONAY

Scoutlar ve teknik heyetin ortak kararıyla yönetime de transfer için olumlu bir rapor gittiği ve gelecek sezon için Jankovic için hamle olabileceği öğrenildi.

17 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

10 numara, sol açık ve ihtiyaca göre ön libero da oynayabilen 1.86 boyundaki futbolcu, bu sezon toplamda 32 maçta 10 gol, 7 asist üretti.

2026'ya kadar kontratı olan yıldıza 3 milyon Euro değer biçiliyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery