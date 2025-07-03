Galatasaray, yeni 10 numarasını Chelsea'de buldu!

Galatasaray, Mertens'in gitmesiyle boşalan 10 numara pozisyonu için Joao Felix ile görüşme gerçekleştirdi.

calendar 03 Temmuz 2025 09:43 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, yeni 10 numarasını Chelsea'de buldu!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen için bekleme süreci devam ederken yönetim rotayı 10 numara transferine çevirdi.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

Joao Felix'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmesi Galatasaray iddialarını güçlendirdi. Portekizli oyuncunun, menajerleri ile birlikte Galatasaray yöneticileriyle görüşerek transfer şartlarıyla ilgili bilgi alışverişi yaptığı öğrenildi.


ÖNCE BEŞİKTAŞ ZANNEDİLMİŞTİ

Joao Felix'in lüks bir yat ile boğaz turu yaparken Tüpraş Stadyumu'nun önünden bir fotoğraf paylaşması, akıllara önce Beşiktaş transferini getirmişti. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

2031'E KADAR

Galatasaray ile yaptığı görüşmenin ardından Lizbon'a geri dönen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Chelsea'de geçiren Felix, 20 maça çıkarken 7 gol 2 asistlik bir performans gösterdi. Kış transfer döneminde Milan'a kiralanan Portekizli, Milan formasıyla da 21 maçta süre aldı ve 3 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.

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