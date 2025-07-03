Galatasaray, yeni 10 numarasını Chelsea'de buldu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen için bekleme süreci devam ederken yönetim rotayı 10 numara transferine çevirdi.
YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ
Joao Felix'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmesi Galatasaray iddialarını güçlendirdi. Portekizli oyuncunun, menajerleri ile birlikte Galatasaray yöneticileriyle görüşerek transfer şartlarıyla ilgili bilgi alışverişi yaptığı öğrenildi.
ÖNCE BEŞİKTAŞ ZANNEDİLMİŞTİ
Joao Felix'in lüks bir yat ile boğaz turu yaparken Tüpraş Stadyumu'nun önünden bir fotoğraf paylaşması, akıllara önce Beşiktaş transferini getirmişti. Gerçek sonradan ortaya çıktı.
2031'E KADAR
Galatasaray ile yaptığı görüşmenin ardından Lizbon'a geri dönen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Chelsea'de geçiren Felix, 20 maça çıkarken 7 gol 2 asistlik bir performans gösterdi. Kış transfer döneminde Milan'a kiralanan Portekizli, Milan formasıyla da 21 maçta süre aldı ve 3 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.
YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ
Joao Felix'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmesi Galatasaray iddialarını güçlendirdi. Portekizli oyuncunun, menajerleri ile birlikte Galatasaray yöneticileriyle görüşerek transfer şartlarıyla ilgili bilgi alışverişi yaptığı öğrenildi.
ÖNCE BEŞİKTAŞ ZANNEDİLMİŞTİ
Joao Felix'in lüks bir yat ile boğaz turu yaparken Tüpraş Stadyumu'nun önünden bir fotoğraf paylaşması, akıllara önce Beşiktaş transferini getirmişti. Gerçek sonradan ortaya çıktı.
2031'E KADAR
Galatasaray ile yaptığı görüşmenin ardından Lizbon'a geri dönen 25 yaşındaki yıldız futbolcunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Chelsea'de geçiren Felix, 20 maça çıkarken 7 gol 2 asistlik bir performans gösterdi. Kış transfer döneminde Milan'a kiralanan Portekizli, Milan formasıyla da 21 maçta süre aldı ve 3 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.