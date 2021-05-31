Galatasaray voleybol takımında veda

Galatasaray, kadın voleybol takımında takım menajeri görevini sürdüren Nihan Güneyligil ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray voleybol takımında veda
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31 Mayıs 2021 14:17
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda Takım Menajeri görevini sürdüren Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı.

Sultanlar Ligi'nin en iyi liberosu apoletiyle aktif voleybol yaşantısını Galatasaray'da sonlandıran eski takım kaptanı, son 4 sezondur takım menajeri görevini yürütüyordu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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