Galatasaray voleybol takımında veda

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda Takım Menajeri görevini sürdüren Nihan Güneyligil görevinden ayrıldı.
Sultanlar Ligi'nin en iyi liberosu apoletiyle aktif voleybol yaşantısını Galatasaray'da sonlandıran eski takım kaptanı, son 4 sezondur takım menajeri görevini yürütüyordu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sultanlar Ligi'nin en iyi liberosu apoletiyle aktif voleybol yaşantısını Galatasaray'da sonlandıran eski takım kaptanı, son 4 sezondur takım menajeri görevini yürütüyordu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.