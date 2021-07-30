Galatasaray ve Antalyaspor'dan çok anlamlı maç!

Galatasaray ile Antalyaspor, geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı oynanacağını açıkladı.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Teknik Direktörümüz Sn. Fatih Terim'in fikri önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır.



Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."



