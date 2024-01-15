Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı!

Galatasaray, Kayserispor karşısında 85. dakikada penaltı kazandı.
Kayserispor ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Barış Alper Yılmaz'ın arasındaki pozisyonda Barış Alper Yılmaz yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi.
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, bu anlarda itirazları sonrası sarı kart gördü.
Atilla Karaoğlan, pozisyonu ekranda izledikten sonra penaltı kararı verdi.
Galatasaray'da penaltıda topun başına geçen Dries Mertens, 86. dakikada skoru 2-1 yaptı.
Kayserispor ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Barış Alper Yılmaz'ın arasındaki pozisyonda Barış Alper Yılmaz yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi.
Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, bu anlarda itirazları sonrası sarı kart gördü.
Atilla Karaoğlan, pozisyonu ekranda izledikten sonra penaltı kararı verdi.
Galatasaray'da penaltıda topun başına geçen Dries Mertens, 86. dakikada skoru 2-1 yaptı.