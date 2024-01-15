Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı!

Galatasaray, Kayserispor karşısında 85. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2024 22:53
Galatasaray, Kayserispor karşısında 85. dakikada penaltı kazandı.

Kayserispor ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Barış Alper Yılmaz'ın arasındaki pozisyonda Barış Alper Yılmaz yerde kaldı.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, bu anlarda itirazları sonrası sarı kart gördü.

Atilla Karaoğlan, pozisyonu ekranda izledikten sonra penaltı kararı verdi.

Galatasaray'da penaltıda topun başına geçen Dries Mertens, 86. dakikada skoru 2-1 yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery