Galatasaray üç tane joker çıkardı

Sakatlık sorunları ve dar rotasyona sahip olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tam 3 tane joker çıkardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray üç tane joker çıkardı
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20 Şubat 2024 13:26
Son güncelleme 20 Şubat 2024 14:38
Şampiyonluk için yarıştığı Fenerbahçe'den daha alternatifsiz bir kadroya sahip olmasına rağmen Galatasaray, eksiklerle dolu süreçleri hep minimum kayıplarla atlattı.

Okan Buruk sürekli şapkadan tavşan çıkardı! 'Devşirme' jokerler takıma hep katkı yaptı, Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı.

Abdülkerim ve Sanchez de 1-2 maç farklı bölgelerde denendi ama Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve ara transfer döneminde geri dönen Berkan Kutlu orijinal bölgelerinin dışında hiç yabancılık çekmedi. 

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