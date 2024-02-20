Galatasaray üç tane joker çıkardı

Şampiyonluk için yarıştığı Fenerbahçe'den daha alternatifsiz bir kadroya sahip olmasına rağmen Galatasaray, eksiklerle dolu süreçleri hep minimum kayıplarla atlattı.
Okan Buruk sürekli şapkadan tavşan çıkardı! 'Devşirme' jokerler takıma hep katkı yaptı, Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı.
Abdülkerim ve Sanchez de 1-2 maç farklı bölgelerde denendi ama Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve ara transfer döneminde geri dönen Berkan Kutlu orijinal bölgelerinin dışında hiç yabancılık çekmedi.
Okan Buruk sürekli şapkadan tavşan çıkardı! 'Devşirme' jokerler takıma hep katkı yaptı, Buruk'un güvenini boşa çıkarmadı.
Abdülkerim ve Sanchez de 1-2 maç farklı bölgelerde denendi ama Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve ara transfer döneminde geri dönen Berkan Kutlu orijinal bölgelerinin dışında hiç yabancılık çekmedi.