Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn transferini resmi olarak açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcu için Hannover'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ve bonus ödeneceği açıklandı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca Köhn ile 2026'ya sözleşme imzalandığını ve sözleşmede uzatma opsiyonunun da yer aldığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 EUR transfer bedeli ile 300.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.
Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 EUR imza ücreti ödenecektir"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcu için Hannover'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ve bonus ödeneceği açıklandı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca Köhn ile 2026'ya sözleşme imzalandığını ve sözleşmede uzatma opsiyonunun da yer aldığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 EUR transfer bedeli ile 300.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.
Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 EUR imza ücreti ödenecektir"