Galatasaray transferi açıkladı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray transferi açıkladı!
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08 Şubat 2024 22:36
Son güncelleme 08 Şubat 2024 23:27
Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn transferini resmi olarak açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcu için Hannover'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ve bonus ödeneceği açıklandı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Köhn ile 2026'ya sözleşme imzalandığını ve sözleşmede uzatma opsiyonunun da yer aldığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Derrick Arthur Köhn ve kulübü Hannover 96 GmbH&Co KGA ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 3.350.000 EUR transfer bedeli ile 300.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödenecektir.

Futbolcu ile 2025/2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmış olup Şirketimizin 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 300.000 EUR, 2024/2025 sezonu için net 450.000 EUR ve 2025/2026 sezonu için net 500.000 EUR sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50.000 EUR imza ücreti ödenecektir"



 
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