Galatasaray, transferden vazgeçti: Maxim De Cuyper

Transfer dönemi bitmeden önce kadrosuna yeni bir sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda sol bek çalışmaları kapsamında gündeme gelen isimlerden biri Club Brugge forması giyen Maxim De Cuyper olmuştu.
Belçika temsilcisinin 23 yaşındaki futbolcu için 16 milyon euro talep ettiği ve Galatasaray'ın bu talep sonrası transferden vazgeçtiği öğrenildi.
Galatasaray'da sol bek transferi için gündeme gelen son isim Monaco'dan Ismail Jakobs oldu.
GALATASARAY'DAN TEKLİF
Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs için şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık teklif yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Monaco'ya 1 milyon euro kiralama, 9 milyon euro zorunlu satın alma ve 2 milyon euro da bonus maddeler içeren bir teklif paketi sundu ve Fransız ekibinden gelecek cevabı beklemeye geçti.
Sarı-kırmızılılarda sol bek çalışmaları kapsamında gündeme gelen isimlerden biri Club Brugge forması giyen Maxim De Cuyper olmuştu.
Belçika temsilcisinin 23 yaşındaki futbolcu için 16 milyon euro talep ettiği ve Galatasaray'ın bu talep sonrası transferden vazgeçtiği öğrenildi.
Galatasaray'da sol bek transferi için gündeme gelen son isim Monaco'dan Ismail Jakobs oldu.
GALATASARAY'DAN TEKLİF
Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs için şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık teklif yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Monaco'ya 1 milyon euro kiralama, 9 milyon euro zorunlu satın alma ve 2 milyon euro da bonus maddeler içeren bir teklif paketi sundu ve Fransız ekibinden gelecek cevabı beklemeye geçti.