Galatasaray'dan 9 milyon euro'luk teklif!

Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs için şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan 9 milyon euro'luk teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2024 19:52
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs için şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık teklif yaptı.

Haberde, Galatasaray'ın Monaco'ya 1 milyon euro kiralama, 9 milyon euro zorunlu satın alma ve 2 milyon euro da bonus maddeler içeren bir teklif paketi teklif ettiği kaydedildi.



ISMAIL JAKOBS KİMDİR?

Monaco; Jakobs'u, 2021 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'den 6.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Senegalli oyuncu, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 2 asistlik performans göstermişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery