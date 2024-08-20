Galatasaray'dan 9 milyon euro'luk teklif!

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs için şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık teklif yaptı.
Haberde, Galatasaray'ın Monaco'ya 1 milyon euro kiralama, 9 milyon euro zorunlu satın alma ve 2 milyon euro da bonus maddeler içeren bir teklif paketi teklif ettiği kaydedildi.
ISMAIL JAKOBS KİMDİR?
Monaco; Jakobs'u, 2021 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'den 6.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs için şarta bağlı zorunlu satın alma ile kiralık teklif yaptı.
Haberde, Galatasaray'ın Monaco'ya 1 milyon euro kiralama, 9 milyon euro zorunlu satın alma ve 2 milyon euro da bonus maddeler içeren bir teklif paketi teklif ettiği kaydedildi.
ISMAIL JAKOBS KİMDİR?
Monaco; Jakobs'u, 2021 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'den 6.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Senegalli oyuncu, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 2 asistlik performans göstermişti.