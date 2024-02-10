Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Okan Buruk, Süper Lig'de gelecek hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maç için gelen, "Eryaman Stadı'nın zemini konuşuluyor. Gençlerbirliği'nde sakatlıklar var. Galatasaray'ın Ankaragücü maçı için başvurusu olacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi;
"Sıkışık fikstür var, zeminler önem kazanıyor. İmaj olarak Türkiye Kupası maçının da orada oynanması yanlıştı. Gençlerbirliği'nde büyük sakatlıklar da olabilir. Emre Hoca da zeminin kötülüğünden bahsetti. Ankaragücü oynayan bir takım, onlar için de zeminin kötü olması iyi bir şey değil. TFF'nin oyuncuları koruması lazım. 3-4 ay sonra milli maçlar var. Zemin bakıma alındı ama toparlanacağını düşünmüyorum. Kararı TFF verecek. Nerede olursa oynayacağız. Önemli olan sağlık ve futbolun kalitesi. Olumsuz olursa TFF'ye yazar. Kötü ve sakatlık riski oluşturacak zeminde oynarsak bu TFF'ye olumsuz yazacak bir şey."
ERYAMAN STADYUMU GÜNDEM OLDU!
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligin 24. haftasında Sivasspor ile oynadıkları maçın ardından Eryaman Stadyumu'ndaki zemin için açıklama yapmıştı.
Emre Belözoğlu, "Kaybedilen 2 puandan dolayı üzgünüm. Gerçekçi olmak gerekirse ülkenin başkentinde böylesine bir rezalet zemin olmamalı. Haftalardır burada oynamaya çalışan Ankara'nın iki büyük kulübü var. Hala çözüm yok. Stat güzel, yapanlardan Allah razı olsun ama böyle kötü zeminler kapanan takımların ekmeğine yağ sürüyor. Oyunu zeminden dolayı hızlandıramadık. Maçın hakkı da beraberlikti. Üzgünüm, ne yazık ki ön blokta yer almak için gelen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek önemli ama ben beraberliğe mutlu olmam. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalışan oyuncularımı tebrik ediyorum." sözlerini kullanmıştı.
TRABZONSPOR'DAN TEPKİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve bu maçı Eryaman Stadyumu'nda oynayan Trabzonspor'da kulüp ve teknik direktör Abdullah Avcı da Eryaman Stadyumu'ndaki zemini eleştirmişti.
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi, Eryaman Stadyumu'ndaki zemini paylaşmış ve "Futbolcu Sağlığı, Marka Değeri" ifadelerini kullanmıştı.
Abdullah Avcı ise Gençlerbirliği maçının ardından, şu sözleri kullanmıştı;
"Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayabilmek için bunun standart hale gelmesi lazım. Bugün yediğimiz golü görüyorsunuz, top dışarı çıkarken zeminden içeri giriyor. Sakatlanma riski çok yüksek. Sadece burası değil. TFF bu konuyla ilgili ne yapıyor? Uzun zamandır bir bilgilendirme yok. Hatta Süper Kupa finalinden sonra hiç sesleri çıkmıyor, hastalandılar diye düşünüyorum. İstanbul'da maça gidiyoruz, Esenyurt'ta oynuyoruz. Kriterlere hiç uygun değil, zemin çok kötü. Sonra o takım iki hafta sonra olimpiyat stadında oynuyor. Buna müsaade ediliyor. Bir deplasmana gidiyorsun, bir taraf tamamen duvar. Marka değeri nerede? Tribünler bomboş, kimse maça gelmiyor. Lütfen bu oyunun güzel tarafına, futbol ailesi olarak hepimiz katkı sağlayalım."
"YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI"
Öte yandan MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından Eryaman Stadyumu'nun bakıma alınacağını duyurmuştu.
Hüseyin Aytekin, "Eryaman Stadı'nın zemininde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı. 9 günlük arada yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. 10 gün sonra Galatasaray maçında , saha zemininin mevcut durumundan çok daha iyi olacağı kesindir" sözlerini sarf etmişti.
MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçından önce paylaştığı görseller:
OKAN BURUK NE DEDİ?
Okan Buruk, Süper Lig'de gelecek hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maç için gelen, "Eryaman Stadı'nın zemini konuşuluyor. Gençlerbirliği'nde sakatlıklar var. Galatasaray'ın Ankaragücü maçı için başvurusu olacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi;
"Sıkışık fikstür var, zeminler önem kazanıyor. İmaj olarak Türkiye Kupası maçının da orada oynanması yanlıştı. Gençlerbirliği'nde büyük sakatlıklar da olabilir. Emre Hoca da zeminin kötülüğünden bahsetti. Ankaragücü oynayan bir takım, onlar için de zeminin kötü olması iyi bir şey değil. TFF'nin oyuncuları koruması lazım. 3-4 ay sonra milli maçlar var. Zemin bakıma alındı ama toparlanacağını düşünmüyorum. Kararı TFF verecek. Nerede olursa oynayacağız. Önemli olan sağlık ve futbolun kalitesi. Olumsuz olursa TFF'ye yazar. Kötü ve sakatlık riski oluşturacak zeminde oynarsak bu TFF'ye olumsuz yazacak bir şey."
ERYAMAN STADYUMU GÜNDEM OLDU!
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligin 24. haftasında Sivasspor ile oynadıkları maçın ardından Eryaman Stadyumu'ndaki zemin için açıklama yapmıştı.
Emre Belözoğlu, "Kaybedilen 2 puandan dolayı üzgünüm. Gerçekçi olmak gerekirse ülkenin başkentinde böylesine bir rezalet zemin olmamalı. Haftalardır burada oynamaya çalışan Ankara'nın iki büyük kulübü var. Hala çözüm yok. Stat güzel, yapanlardan Allah razı olsun ama böyle kötü zeminler kapanan takımların ekmeğine yağ sürüyor. Oyunu zeminden dolayı hızlandıramadık. Maçın hakkı da beraberlikti. Üzgünüm, ne yazık ki ön blokta yer almak için gelen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek önemli ama ben beraberliğe mutlu olmam. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalışan oyuncularımı tebrik ediyorum." sözlerini kullanmıştı.
TRABZONSPOR'DAN TEPKİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve bu maçı Eryaman Stadyumu'nda oynayan Trabzonspor'da kulüp ve teknik direktör Abdullah Avcı da Eryaman Stadyumu'ndaki zemini eleştirmişti.
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi, Eryaman Stadyumu'ndaki zemini paylaşmış ve "Futbolcu Sağlığı, Marka Değeri" ifadelerini kullanmıştı.
Abdullah Avcı ise Gençlerbirliği maçının ardından, şu sözleri kullanmıştı;
"Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayabilmek için bunun standart hale gelmesi lazım. Bugün yediğimiz golü görüyorsunuz, top dışarı çıkarken zeminden içeri giriyor. Sakatlanma riski çok yüksek. Sadece burası değil. TFF bu konuyla ilgili ne yapıyor? Uzun zamandır bir bilgilendirme yok. Hatta Süper Kupa finalinden sonra hiç sesleri çıkmıyor, hastalandılar diye düşünüyorum. İstanbul'da maça gidiyoruz, Esenyurt'ta oynuyoruz. Kriterlere hiç uygun değil, zemin çok kötü. Sonra o takım iki hafta sonra olimpiyat stadında oynuyor. Buna müsaade ediliyor. Bir deplasmana gidiyorsun, bir taraf tamamen duvar. Marka değeri nerede? Tribünler bomboş, kimse maça gelmiyor. Lütfen bu oyunun güzel tarafına, futbol ailesi olarak hepimiz katkı sağlayalım."
"YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI"
Öte yandan MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından Eryaman Stadyumu'nun bakıma alınacağını duyurmuştu.
Hüseyin Aytekin, "Eryaman Stadı'nın zemininde yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı. 9 günlük arada yoğun bir çalışma gerçekleştirilecek. 10 gün sonra Galatasaray maçında , saha zemininin mevcut durumundan çok daha iyi olacağı kesindir" sözlerini sarf etmişti.
MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçından önce paylaştığı görseller: