Galatasaray, Tete'yi ikna etmeye çalışıyor!

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Brezilyalı yıldız ile ülkesinden Athletico Paranaense ile ilgileniyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Tete, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. Galatasaray, Tete'yi transfer için ikna etmeye çalışıyor.
PANA YALANLADI
Tete'nin adı geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan Panathinaikos ile de anılmış ancak Yunan ekibi bu iddiaları yalanlamıştı.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'da geçen sezon transfer olan Tete, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 45 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Brezilyalı yıldız ile ülkesinden Athletico Paranaense ile ilgileniyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Tete, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. Galatasaray, Tete'yi transfer için ikna etmeye çalışıyor.
PANA YALANLADI
Tete'nin adı geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan Panathinaikos ile de anılmış ancak Yunan ekibi bu iddiaları yalanlamıştı.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'da geçen sezon transfer olan Tete, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 45 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.