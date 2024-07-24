Galatasaray, Tete'yi ikna etmeye çalışıyor!

Athletico Paranaense, Galatasaray'dan Tete ile ilgileniyor ancak Brezilyalı yıldız ülkesine geri dönmeye sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılılar, Tete'yi transfer için ikna etmeye çalışıyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Tete'yi ikna etmeye çalışıyor!
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24 Temmuz 2024 10:14
Son güncelleme 24 Temmuz 2024 10:20
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete, takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Brezilyalı yıldız ile ülkesinden Athletico Paranaense ile ilgileniyor. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Tete, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. Galatasaray, Tete'yi transfer için ikna etmeye çalışıyor.

PANA YALANLADI

Tete'nin adı geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan Panathinaikos ile de anılmış ancak Yunan ekibi bu iddiaları yalanlamıştı.



PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'da geçen sezon transfer olan Tete, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 45 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



 

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