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Galatasaray, temasa geçti: Orkun Kökçü!

Galatasaray'ın Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

calendar 01 Temmuz 2025 08:49 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 08:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, temasa geçti: Orkun Kökçü!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Sarı- Kırmızılılar gözünü Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'ye dikti.

MENAJERİYLE İLE İLK TEMAS

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, 24 yaşındaki orta sahanın menajeriyle temasa geçti ve yıldız futbolcunun sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi. Yönetimin yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde teklifte bulunmayı planladığı da gelen haberler arasında.


PERFORMANSI

Portekiz ekibiyle son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösteren milli futbolcu geride kalan sezonda 55 maça çıktı. Orkun söz konusu karşılaşmalarda 12 gol, 11 asistlik performans sergileyerek 23 gole katkıda bulundu.

Güncel verilere göre 30 milyon Euro değer biçilen 24 yaşındaki orta sahanın Portekiz ekibi ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. 

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