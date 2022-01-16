Galatasaray taraftarından ofsayt tepkisi!

Hatayspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada attığı 2. gol, sosyal medyada gündem yarattı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray taraftarından ofsayt tepkisi!
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16 Ocak 2022 20:47
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu.

Ev sahibi Hatayspor, 62. dakikada gelişen atakta savunma arkasına sarkan Kamara ile skora 2-2'lik eşitliği getiren golü attı.

Bu golün ardından sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde tepki gösterdi.

VAR sisteminde bulunan hakem Hakan Ceylan, golle ilgili hakem Erkan Özdamar'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.


*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

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