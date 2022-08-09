Galatasaray sözleşme uzattı ve kiraladı

Galatasaray, Batuhan Şen'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.



Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamda, 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.



Galatasaray, sözleşme uzatma açıklamasınına ardından bu kez Batuhan Şen'in gelecek sezon için Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı. Fatih Karagümrük de transferi resmi olarak duyurdu.



İşte yapılan açıklamalar:



Galatasaray: "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi Ticaret A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."



Fatih Karagümrük: "Karagümrük'e hoş geldin Batuhan Şen Galatasaray'dan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadromuza kattık."





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