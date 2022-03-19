Galatasaray sonrası Barça zorda!

Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı El Clasico öncesinde sakatlık problemleri ile uğraşıyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray sonrası Barça zorda!
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19 Mart 2022 12:49
Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 yenip son 16 turuna kaldığı karşılaşma sonrasında sakatlık haberi ile sarsıldı.

NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 56. dakikasında sakatlığı sebebi ile yerini Ronald Araujo'ya bırakan Serginio Dest'e yapılan testlerin sonucuna göre sol bacağındaki sıkıntı sebebi ile ABD'li sağ bek en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'da bu hafta sonu oynanacak olan Real Madrid maçı için Dani Alves'in kadroda olması beklenirken, Brezilyalı oyuncunun Avrupa Ligi listesinde olmaması sebebi ile Eintrach Frankfurt maçında kimin sağ bekte olacağı şüpheli.

Dest ayrıca ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Meksika, Panama ve Kosta Rika maçlarını da kaçıracak.

Ayrıca yine Galatasaray maçında sakatlığı sebebi ile oyundan çıkan Gerard Pique'nin testlerinde ciddi bir problem olmadığı ve büyük ihtimalle Real Madrid maçında sahada olacağı belirtildi.

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