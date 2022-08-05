Galatasaray, hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. Bir süredir Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, Belçikalı futbolcunun transferinde sona geldi.



İlk olarak 35 yaşındaki futbolcuya yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif eden Galatasaray, bu teklifini yükselterek 4 milyon euro ve bonuslar olmak üzere güncelledi. Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki görüşmeler de olumlu yönde seyretmeye başladı.



1+1 YILLIK SÖZLEŞME



Galatasaray, Mertens'in teklife "Evet" demesi durumunda, Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmedeki opsiyon maddesi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda aktif olacak.



Tecrübeli futbolcunun, transfer için nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.



OLIVEIRA'DAN TAKİP!



Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından Mertens'i takibe aldı. Bu gelişme transferin artık Galatasaray için olumlu sonuçlanmak üzere olduğu şeklinde yorumlandı.



