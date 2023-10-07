Galatasaray, son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım

Galatasaray, Manchester United galibiyeti sonrası, son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım haline geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım
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07 Ekim 2023 11:49
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'rde temsil eden Galatasaray, Devler Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi'ne 2-2'lik Kopenhag beraberliğiyle başlayan Sarı Kırmızılı takım daha sonra deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

SON 5 YILDA EN ÇOK PUAN GETİREN TAKIM

Sarı Kırmızılı takım bu başarısıyla son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım olmayı başardı. Bu süreçte 8.625 puan toplayan Sarı Kırmızılı takımı 8.100 puanla Fenerbahçe takip etti. Rams Başakşehir 6.800 puanla üçüncü sırada yer alırken EMS Yapı Sivasspor ise topladığı 3.500 puanla en çok katkı yapan dördüncü takım oldu. Beşiktaş ise topladığı 3.250 puanla ülke puanına en çok katkı yapan beşinci takım oldu. 



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