Galatasaray, Shakhtar ile uzlaşıyor

Yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da en dikkat çekici transferlerde biri de Brezilyalı Tete olmuştu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bonservisini eline alan Tete, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılılar, Tete için Shakhtar Donetsk'e herhangi bir bonservis bedeli ödememişti.
Özellikle Erden Timur'un bizzat yaptığı girişimler, Galatasaray'ın bu transfer operasyonunu sorunsuz tamamlamasında büyük rol oynarken Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya yaptığı şikayet Sarı Kırmızılı camiada şoke etkisi yarattı.
Ukrayna kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için feshi tek taraflı olarak yapmaya hakkı olmadığını savunuyor.
GALATASARAY BİR SORUN GÖRMEDİ
Galatasaray Kulübü ise savaşın patlak verdiği sırada Ukrayna kulüpleriyle sözleşmesi olan yabancı oyuncuların bu sözleşmeleri tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplere gidebileceğine dair bilinen FIFA kuralına güvenerek transferi yaptığını aktarıyor.
UKRAYNALILAR YAPTIRIM İSTİYOR!
Shakhtar'ın Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve FIFA kuralının artık kendisi için geçerli olmadığı konusunda ısrarcı olduğunu, Cimbom'un ve Brezilyalı yıldızın yaptırımla karşı karşıya kalmasının uygulanmasını istediği belirtiliyor.
BÜYÜK SÜRPRİZ! UZLAŞMA YOLU İDDİASI
Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk'ten bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Tete konusunda bir sorun yaşayabileceği ileri sürüldü. İddiaya göre Ukrayna kulübünün, haksız fesih sebebiyle FIFA'ya yaptığı şikayetin ardından taraflar uzlaşma için bir orta yol aramaya başladı.
SHAKHTAR ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKEBİLİR
Son olarak cüzi bir bonservis bedeli karşılığında, Shakhtar'ın şikayetini geri çekme durumunun olduğu belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi ve hukukçular çözüm yolu üzerinde görüşmeleri ve araştırmayı sürdürüyor.
Özellikle Erden Timur'un bizzat yaptığı girişimler, Galatasaray'ın bu transfer operasyonunu sorunsuz tamamlamasında büyük rol oynarken Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya yaptığı şikayet Sarı Kırmızılı camiada şoke etkisi yarattı.
Ukrayna kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için feshi tek taraflı olarak yapmaya hakkı olmadığını savunuyor.
GALATASARAY BİR SORUN GÖRMEDİ
Galatasaray Kulübü ise savaşın patlak verdiği sırada Ukrayna kulüpleriyle sözleşmesi olan yabancı oyuncuların bu sözleşmeleri tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplere gidebileceğine dair bilinen FIFA kuralına güvenerek transferi yaptığını aktarıyor.
UKRAYNALILAR YAPTIRIM İSTİYOR!
Shakhtar'ın Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve FIFA kuralının artık kendisi için geçerli olmadığı konusunda ısrarcı olduğunu, Cimbom'un ve Brezilyalı yıldızın yaptırımla karşı karşıya kalmasının uygulanmasını istediği belirtiliyor.
BÜYÜK SÜRPRİZ! UZLAŞMA YOLU İDDİASI
Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk'ten bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Tete konusunda bir sorun yaşayabileceği ileri sürüldü. İddiaya göre Ukrayna kulübünün, haksız fesih sebebiyle FIFA'ya yaptığı şikayetin ardından taraflar uzlaşma için bir orta yol aramaya başladı.
SHAKHTAR ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKEBİLİR
Son olarak cüzi bir bonservis bedeli karşılığında, Shakhtar'ın şikayetini geri çekme durumunun olduğu belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi ve hukukçular çözüm yolu üzerinde görüşmeleri ve araştırmayı sürdürüyor.