Galatasaray savunması alarm veriyor!

Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasına kadar bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde birer kez kalesinde gol gördü.
Kasımpaşa'dan 3 gol yiyen Galatasaray, meşin yuvarlağı toplamda 8 kez ağlarından çıkardı. Galatasaray, sadece 5. haftada 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kalesini gole kapatmayı başardı.
Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, rakiplerinin 10 golünü engelleyemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 11 resmi karşılaşmada 18 gol yedi.
Kasımpaşa'dan 3 gol yiyen Galatasaray, meşin yuvarlağı toplamda 8 kez ağlarından çıkardı. Galatasaray, sadece 5. haftada 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kalesini gole kapatmayı başardı.
Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, rakiplerinin 10 golünü engelleyemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 11 resmi karşılaşmada 18 gol yedi.