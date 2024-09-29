Galatasaray savunması alarm veriyor!

Galatasaray, bu sezon çıktığı 11 resmi maçın 10'unda gol yedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray savunması alarm veriyor!
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29 Eylül 2024 00:21
Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasına kadar bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde birer kez kalesinde gol gördü.
Kasımpaşa'dan 3 gol yiyen Galatasaray, meşin yuvarlağı toplamda 8 kez ağlarından çıkardı. Galatasaray, sadece 5. haftada 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, rakiplerinin 10 golünü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 11 resmi karşılaşmada 18 gol yedi.

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