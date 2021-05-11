Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazandı ve şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Halil, 35. dakikada penaltıdan Babel ile ilki penaltıdan olmak üzere 86. ve 89. dakikalarda Muhammed'den geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 62. dakikada Recep Niyaz kaydetti.



Öte yandan Galatasaray'da Emre Akbaba, 42. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çeviremedi. Denizlispor'da yıldız oyuncu Hugo Rodallega, 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından 81 puana yükselen Galatasaray, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi ve averajla 2. sırada yer aldı. Lige veda eden Denizlispor ise 28 puanla son sırada kaldı.



Süper Lig'in son haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise deplasmanda Karagümrük ile karşılaşarak sezona nokta koyacak.



GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?



Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.



Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da rakibinin puan farkını beklemesi gerekiyor.



İKİ TAKIMDAN DA TEK DEĞİŞİKLİK



Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçında her iki takım da son oynadıkları müsabakalara göre ilk 11'lerinde ikişer değişiklik yaptı.



Ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Hatayaspor müsabakasından farklı olarak 2 isme şans verdi. Geçen hafta forma giyenlerden Emirhan Kaşcıoğlu ile Hadi Sacko'nun yerine Fabiano Leismann ile Veton Tusha yer aldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 3-1 galip geldikleri Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verdiği Henry Onyekuru ile Radamel Falcao'nun yerine Arda Turan ile Halil Dervişoğlu forma giydi.



Radamel Falcao, Emre Taşdemir ve Peter Etebo'nun Denizli'ye getirilmediği Galatasaray'da yapılan kontrollerin ardından Mustafa Muhammed de yedek kulübesinde yer aldı.



FATİH TERİM'İN 400. LİG MAÇI



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam Yukatel Denizlispor maçına kadar çıktığı 399 lig karşılaşmasından 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera uzaklaştırdı.



22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Gedson Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, kaleci Abdulkadir Sünger'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.



33. dakikada Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.



41. dakikada sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Sakıb Aytaç'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Müsabakanın 53. dakikadasın Arda Turan'ın ceza sahası dışından attığı şutta top direğin yanından auta gitti.



62. dakikada Dossevi, Galatasaraylı oyunculara yaptığı baskının ardından kazandığı topu Recep Niyaz'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Niyaz, yaptığ vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.



80. dakikada sağ kanattan Mustafa Muhammed'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun kaleye göndermek istediği topu kaleci Abdulkadir kurtardı.



81. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde Emirhan'ı geçmeye çalışan Onyekuru'nun yerde kalması üzerine hakem Abdulkadir Bitigen 3. kez beyaz noktayı gösterdi. Atışı 83. dakikada kullanan Mustafa Muhammed'in vuruşunda kaleci Abdulkadir Sünger topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine penaltı atışını bir kez daha izleyen Abdulkadir Bitingen penaltı vuruşunun tekrarına karar verdi. Bu kararın ardından itiraz eden Rodallega, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Atışı 86. dakikada tekrar kullanan Mustafa Muhammed bu kez topu filelerle buluşturdu: 3-1.



88. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Onyekuru'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.



Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 önde tamamladı.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar



Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ali Yavuz Kol (Dk. 61 Dossevi), Muhammet Özkal (Dk. 75 Özgür Çek), Leısmann, Sakıb Aytaç (Dk. 75 Görkem Can), Hasan Ayaroğlu, Tusha (Dk. 46 Emirhan Kaşcıoğlu), Diskerud, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 75 Mesanovic), Rodallega



Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Sarracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 81 Ömer Bayram), Gedson Fernandes, Emre Akbaba (Dk. 57 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 57 Onyekuru), Arda Turan (Dk. 57 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Emre Kılınç)



Goller: Dk. 22 Halil Dervişoğlu, Dk. 35 Babel (Penaltıdan), Dk. 86 (Penaltıdan) ve 88 Mustafa Muhammed (Galatasaray), Dk. 62 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)



Kırmızı kart: Dk. 85 Rodallega (Yukatel Denizlispor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Sakıb Aytaç, Dk. 45 Murawski, Dk. 81 Emirhan Kaşcıoğlu, Dk. 85 Mesanovic (Yukatel Denizlispor)

















