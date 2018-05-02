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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak?

Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.

Kaynak: Türkiye
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak?
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02 Mayıs 2018 11:44
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? 2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, kalan 3 haftada hata yapmazsa önümüzdeki yıl Devler Ligi'nde mücadele edecek. Bu sebeple taraftar da çok heyecanlı.

Sarı-kırmızılılar 14 defayla Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak Galatasaray, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi sebebiyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.

GALATASARAY 4. TORBADAN KATILACAK VE ZOR RAKİPLER...

UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29 bin 500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son şuadan katılan takımm 42 bin puanı bulunuyordu. Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı. Yani Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırsa çok büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Bu durumda da Cim Bom'u zorlu rakipler bekleyecek.



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