Galatasaray, Saint-Quentin'e karşı evinde zorlanmadı

Galatasaray, Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In ilk etabında karşı karşıya geldiği Saint-Quentin'i 84-63'lük skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Saint-Quentin'e karşı evinde zorlanmadı
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07 Ocak 2025 21:37
Son güncelleme 07 Ocak 2025 22:04
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In ilk etabında Saint-Quentin ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Saint-Quentin'i 84-63'lük skorla mağlup ederek Play-In etabında 1-0 öne geçti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Galatasaray: Livingston 9, Sadık Emir Kabaca 9, Palmer 15, Delgado 9, Göksenin Köksal 2, Cummings 14, Samet Geyik 7, Izundu 17, Buğrahan Tuncer 2, Efianayi, Yaman Alişan Efe Vatan

Saint-Quentin Basket-Ball: Traore 10, Pfister, Robinson 4, Olejniczak 8, Kirkwood 5, Schwartz 3, Diakite 3, Sinha 6, Oniangue 15, Boucaud 5, Silva 4 Moore

1. periyot: 22-9

Devre: 43-33

3. periyot: 72-47

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