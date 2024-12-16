Galatasaray, Rasta Vechta'ya konuk olacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, salı günü Almanya'da Rasta Vechta'ya konuk olacak.

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Galatasaray, Rasta Vechta'ya konuk olacak
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16 Aralık 2024 14:13
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında salı günü Almanya temsilcisi Rasta Vechta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Rasta Dome Vechta'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

D Grubu'nun geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, 2. sırada yer alıyor. Rasta Vechta ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 3. basamakta bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu için play-in oynamayı daha önce garantilemişti.

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