Galatasaray, Rabiot ile masada!

Galatasaray, Fransız orta saha Adrien Rabiot ile yeni bir görüşme yapacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Rabiot ile masada!
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02 Eylül 2024 09:13
Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpsüz durumda bulunan Adrien Rabiot, yeniden Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.

Sarı-kırmızılılarda daha önce de görüşülen ancak olumlu yanıt alınamayan Fransız orta saha, Galatasaray'ın yeniden devreye girmesiyle birlikte olumlu sinyal verdi.

Galatasaray'ın Adrien Rabiot ile bugün (pazartesi) yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki Rabiot ile Milan'ın da ilgilendiğini ancak bu transferi Ismael Bennacer'in Suudi Arabistan'a satışına bağlı olduğunu duyurmuştu.





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