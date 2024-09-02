Galatasaray, Rabiot ile masada!

Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpsüz durumda bulunan Adrien Rabiot, yeniden Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.
Sarı-kırmızılılarda daha önce de görüşülen ancak olumlu yanıt alınamayan Fransız orta saha, Galatasaray'ın yeniden devreye girmesiyle birlikte olumlu sinyal verdi.
Galatasaray'ın Adrien Rabiot ile bugün (pazartesi) yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi.
İtalyan basını geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki Rabiot ile Milan'ın da ilgilendiğini ancak bu transferi Ismael Bennacer'in Suudi Arabistan'a satışına bağlı olduğunu duyurmuştu.
Sarı-kırmızılılarda daha önce de görüşülen ancak olumlu yanıt alınamayan Fransız orta saha, Galatasaray'ın yeniden devreye girmesiyle birlikte olumlu sinyal verdi.
Galatasaray'ın Adrien Rabiot ile bugün (pazartesi) yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi.
İtalyan basını geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki Rabiot ile Milan'ın da ilgilendiğini ancak bu transferi Ismael Bennacer'in Suudi Arabistan'a satışına bağlı olduğunu duyurmuştu.