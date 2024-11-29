UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. AFAS Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
AZ Alkmaar, 2. dakikada Sven Mijnans ile öne geçti. Galatasaray, bu gole 43. dakikada Victor Osimhen ile cevap verdi.
AZ Alkmaar'da 72. dakikada oyuna dahil olan Kees Smit, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve AZ Alkmaar, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 11 puana yükseldi. AZ Alkmaar, puanını 7 yaptı.
Galatasaray, ligde hafta sonunda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçında 12 Aralık'ta Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, hafta sonunda Hollanda Ligi'nde Heracles'i ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Sipay Bodrum FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Victor Osimhen kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre bu karşılaşmada 3 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'ya da 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya çıkardı.
OKAN BURUK'TAN AYNI SİSTEM
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.
"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.
EN UÇTA OSIMHEN VE BATSHUAYI
Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı.
Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı.
Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.
AZ ALKMAAR'DAN ERKEN GOL!
AZ Alkmaar, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Seiya Maikuma'nın vuruşunda Muslera topu kurtardı. Devam eden pozisyonda Nelsson ve Muslera arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren Sven Mijnans, topu ağlara gönderdi.
ALKMAAR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
Ev sahibi AZ Alkmaar, mücadelenin 8. dakikasında ikinci gole yaklaştı. Bu dakikada hızlı hücumda Ruben van Bommel'in vuruşunu Muslera kurtardı, seken topta kale ağzından Lahdo'nun vuruşunu yine Muslera kurtardı.
GALATASARAY ETKİLİ GELDİ
Galatasaray, 13. dakikada etkili geldi. Bu dakikada Mertens'in sağ çizgiden rakip ceza sahasına ortasında Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
GALATASARAY YİNE ETKİLİ
Galatasaray, 28. dakikada bir kez daha etkili oldu. Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Sara kafayı vurdu, yükselen topa kaleci yerdeyken bir kez de Osimhen kafayı vurdu ancak kaleci Zoet ayağa kalkarak top ağlarla buluşmadan golü engelledi.
GALATASARAY GOLÜ BULDU, OSIMHEN
Galatasaray, 43. dakikada Victor Osimhen ile golü buldu. Mertens'in sağ kanattan arka direğe ortasında Osimhen, kafa vuruşuyla skora denge getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
METEHAN OYUNA DAHİL OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1'lik devre sonrası oyuuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da 46. dakikada Metehan Baltacı, oyuna dahil oldu. Victor Nelsson, kenara geldi.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, 48. dakikada etkili oldu. Mertens'in ortasında Batshuayi yakın mesafeden kaleci Zoet'i geçemedi. Devam eden topu tamamlamak isteyen Osimhen'e de kaleci Zoet engel oldu. Osimhen, müdahale sonrası kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Pozisyon bittikten sonra Batshuayi için ofsayt bayrağı havada.
KEREM DEMİRBAY OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 65. dakikada oyuncu ve sistem değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Michy Batshuayi yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Galatasaray'da bu dakikadan sonra Osimhen, en uçta tek başına görev yapmaya başladı.
DİREKTEN DÖNDÜ!
Galatasaray, 75. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu direkten geri döndü.
OSIMHEN OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'da golü atan Victor Osimhen, uzatma dakikalarında bir kez daha fileleri havalandırdı ancak Nijeryalı futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.
Mücadele 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.
9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.
Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet'ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvark üstten auta gitti.
69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Zoet topu kornere çeldi.
75. dakikada Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: AFAS
Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei (Romanya)
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie (Dk. 46 Kwakman), Mijnans, Buurmeester (Dk. 72 Smit), Lahdo (Dk. 72 Kasius), Ruben van Bommel (Dk. 46 Poku), Parrott (Dk. 81 Meerdink)
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 46 Metehan Baltacı), Sanchez, Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Berkan Kutlu), Torreira, Sara (Dk. 87 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 86 Jelert), Mertens, Batshuayi (Dk. 65 Kerem Demirbay), Osimhen
Goller: Dk. 2 Mijnans (AZ Alkmaar), Dk. 43 Koopmeiners (Kendi kalesine) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Ruben van Bommel, Dk. 73 Parrott (AZ Alkmaar), Dk. 84 Mertens, Dk. 88 Osimhen, Dk. 89 Sanchez (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Smit (AZ Alkmaar)
AZ Alkmaar, 2. dakikada Sven Mijnans ile öne geçti. Galatasaray, bu gole 43. dakikada Victor Osimhen ile cevap verdi.
AZ Alkmaar'da 72. dakikada oyuna dahil olan Kees Smit, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve AZ Alkmaar, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 11 puana yükseldi. AZ Alkmaar, puanını 7 yaptı.
Galatasaray, ligde hafta sonunda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bir sonraki maçında 12 Aralık'ta Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar, hafta sonunda Hollanda Ligi'nde Heracles'i ağırlayacak. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçında ise Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.
GALATASARAY'IN KADROSU
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Sipay Bodrum FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Victor Osimhen kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre bu karşılaşmada 3 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'ya da 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya çıkardı.
OKAN BURUK'TAN AYNI SİSTEM
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.
"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.
EN UÇTA OSIMHEN VE BATSHUAYI
Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı.
Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.
TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı.
Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.
AZ ALKMAAR'DAN ERKEN GOL!
AZ Alkmaar, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Seiya Maikuma'nın vuruşunda Muslera topu kurtardı. Devam eden pozisyonda Nelsson ve Muslera arasındaki anlaşmazlığı değerlendiren Sven Mijnans, topu ağlara gönderdi.
ALKMAAR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
Ev sahibi AZ Alkmaar, mücadelenin 8. dakikasında ikinci gole yaklaştı. Bu dakikada hızlı hücumda Ruben van Bommel'in vuruşunu Muslera kurtardı, seken topta kale ağzından Lahdo'nun vuruşunu yine Muslera kurtardı.
GALATASARAY ETKİLİ GELDİ
Galatasaray, 13. dakikada etkili geldi. Bu dakikada Mertens'in sağ çizgiden rakip ceza sahasına ortasında Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
GALATASARAY YİNE ETKİLİ
Galatasaray, 28. dakikada bir kez daha etkili oldu. Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Sara kafayı vurdu, yükselen topa kaleci yerdeyken bir kez de Osimhen kafayı vurdu ancak kaleci Zoet ayağa kalkarak top ağlarla buluşmadan golü engelledi.
GALATASARAY GOLÜ BULDU, OSIMHEN
Galatasaray, 43. dakikada Victor Osimhen ile golü buldu. Mertens'in sağ kanattan arka direğe ortasında Osimhen, kafa vuruşuyla skora denge getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
METEHAN OYUNA DAHİL OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1'lik devre sonrası oyuuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da 46. dakikada Metehan Baltacı, oyuna dahil oldu. Victor Nelsson, kenara geldi.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, 48. dakikada etkili oldu. Mertens'in ortasında Batshuayi yakın mesafeden kaleci Zoet'i geçemedi. Devam eden topu tamamlamak isteyen Osimhen'e de kaleci Zoet engel oldu. Osimhen, müdahale sonrası kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Pozisyon bittikten sonra Batshuayi için ofsayt bayrağı havada.
KEREM DEMİRBAY OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 65. dakikada oyuncu ve sistem değiştirdi. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Michy Batshuayi yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Galatasaray'da bu dakikadan sonra Osimhen, en uçta tek başına görev yapmaya başladı.
DİREKTEN DÖNDÜ!
Galatasaray, 75. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Gabriel Sara'nın sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu direkten geri döndü.
OSIMHEN OFSAYTA TAKILDI
Galatasaray'da golü atan Victor Osimhen, uzatma dakikalarında bir kez daha fileleri havalandırdı ancak Nijeryalı futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.
Mücadele 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
AZ Alkmaar, 2. dakikada öne geçti. Maikuma'nın sağ çaprazdan şutunda Muslera'dan dönen topu Mijnans, filelere gönderdi: 1-0.
9. dakikada savunma arkasına sarkan Ruben van Bommel'in sol çaprazdan çektiği şutta Muslera'dan dönen topu önünde bulan Lahdo'nun vuruşunun Uruguaylı kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
13. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
43. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Mertens'in sağ taraftan ortasında Osimhen, arka direkte iyi yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzuklaştırmak için müdahalesinde meşin yuvarlak gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı: 1-1.
Maçın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Mertens'in ortasında Batshuayi, ceza alanında topa kafayla vurdu. Zoet'ten dönen topu Osimhen tamamlamak istedi ancak Hollandalı kaleci, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
52. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim Bardakcı, topu ceza alanında arkaya doğru aşırttı. Altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvark üstten auta gitti.
69. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Zoet topu kornere çeldi.
75. dakikada Kerem Demirbay'ın hızlı kullandığı serbest vuruşta Sara, topu sol kanattan ceza alanına ortaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Stat: AFAS
Hakemler: Horatiu Fesnic, Valentin Avram, Alexandru Cerei (Romanya)
AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie (Dk. 46 Kwakman), Mijnans, Buurmeester (Dk. 72 Smit), Lahdo (Dk. 72 Kasius), Ruben van Bommel (Dk. 46 Poku), Parrott (Dk. 81 Meerdink)
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 46 Metehan Baltacı), Sanchez, Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Berkan Kutlu), Torreira, Sara (Dk. 87 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 86 Jelert), Mertens, Batshuayi (Dk. 65 Kerem Demirbay), Osimhen
Goller: Dk. 2 Mijnans (AZ Alkmaar), Dk. 43 Koopmeiners (Kendi kalesine) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Ruben van Bommel, Dk. 73 Parrott (AZ Alkmaar), Dk. 84 Mertens, Dk. 88 Osimhen, Dk. 89 Sanchez (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Smit (AZ Alkmaar)