Galatasaray, Prag'da lidere mağlup oldu

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'a konuk oldu.



Kralovka Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 80-70 kazandı.



Bu sonuçla 5'te 5 yapan ERA Nymburk, grup lideri olarak son 16 turuna kalmayı garantiledi. Üç galibiyetle ikinci sırada bulunan Galatasaray ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.



Salon: Kralovka



Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan)



ERA Nymburk: Brown 8, Birts 5, Bishop 4, Bohacik 11, Kriz 5, Svoboda 4, Sehnal 8, Ceaser 8, Shumate 16, Rylich 11, Tuma



Galatasaray: Livingston 7, Göksenin Köksal 3, Palmer 15, Sadık Emir Kabaca 6, Delgado 5, Efianayi 6, Cummings 12, Blumbergs, Samet Geyik 2, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 10, Yaman Alişan



1. periyot: 24-15



Devre: 36-43



3. periyot: 59-58



Beş faulle çıkanlar: 37.56 Shumate, 39.41 Sehnal (ERA Nymburk), 38.09 Samet Geyik (Galatasaray)



