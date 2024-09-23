Galatasaray Petrol Ofisine Nijeryalı savunmacı!

Galatasaray, 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Oluwatosin Blessing Demehin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Petrol Ofisine Nijeryalı savunmacı!
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23 Eylül 2024 14:20
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Oluwatosin Blessing Demehin'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Demehin ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Sunshine Stars takımında başlayan Demehin, daha sonra Rivers Angels ve Reims formaları giydi.

Demehin, Nijerya'nın çeyrek final oynadığı 2022'deki 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda performansıyla adından söz ettiren oyuncular arasında yer almıştı.

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