Galatasaray Petrol Ofisi Teknik Direktörü Metin Ülgen: 'Toparlandık iyi gidiyoruz'

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbide Beşiktaş United Payment'ı 3-0 yenen Galatasaray Petrol Ofisi'nde teknik direktör Metin Ülgen, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde olmadıkları dönemde daha iyi oynamaya başladıklarını söyledi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Metin Ülgen, müsabakanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları dönemde sıkıntılar yaşadıkların belirten Metin Ülgen, "Sezonun ilk yarısında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Orada da ağır maçlar oynadık. Çok yorulduk ve sakat verdik. Bu durum lige de yansıdı. Çok sıkıntılı skorlar aldık. Şampiyonlar Ligi'nde olmadığımız bölümde skorumuz ve oyunumuz daha güzel olmaya başladı. Toparlandık ve iyi gidiyoruz. İkinci yarının 2'incisi durumundayız. Bu maçta oyun üstünlüğü bizdeydi. Derbi için iyi bir skor aldık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Ligde geride kalan maçlara da değinen Ülgen, "Galatasaray Kulübünün amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir sıkıntı yaşadık ama geride kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Metin Ülgen, müsabakanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları dönemde sıkıntılar yaşadıkların belirten Metin Ülgen, "Sezonun ilk yarısında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Orada da ağır maçlar oynadık. Çok yorulduk ve sakat verdik. Bu durum lige de yansıdı. Çok sıkıntılı skorlar aldık. Şampiyonlar Ligi'nde olmadığımız bölümde skorumuz ve oyunumuz daha güzel olmaya başladı. Toparlandık ve iyi gidiyoruz. İkinci yarının 2'incisi durumundayız. Bu maçta oyun üstünlüğü bizdeydi. Derbi için iyi bir skor aldık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Ligde geride kalan maçlara da değinen Ülgen, "Galatasaray Kulübünün amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir sıkıntı yaşadık ama geride kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz." diye konuştu.