Galatasaray, penaltı kazandı: Osimhen attı!

Galatasaray, Liverpool karşısında 15. dakikada penaltı kazandı. Galatasaray'da penaltıyı kullanan Osimhen, topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, penaltı kazandı: Osimhen attı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, 15. dakikada dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, 16. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Osimhen, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Osimhen, bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
