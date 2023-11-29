Galatasaray penaltı bekledi, hakem vermedi!

Galatasaray, Manchester United maçının 15. dakikasında penaltı bekledi, McTominay'ın eline çarpan top için VAR 1 dakika üzerinde inceledi ancak penaltıyı vermedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray penaltı bekledi, hakem vermedi!
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29 Kasım 2023 21:05
Galatasaray'ın Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray penaltı bekledi.

15. dakikada McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.

VAR, oyunun hemen başlatılmamasını istedi ve 1 dakika boyunca inceleme sürdü. İnceleme sonrasında oyunun devam etmesi istendi. 

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