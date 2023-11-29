Galatasaray penaltı bekledi, hakem vermedi!

Galatasaray'ın Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray penaltı bekledi.
15. dakikada McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.
VAR, oyunun hemen başlatılmamasını istedi ve 1 dakika boyunca inceleme sürdü. İnceleme sonrasında oyunun devam etmesi istendi.
15. dakikada McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.
VAR, oyunun hemen başlatılmamasını istedi ve 1 dakika boyunca inceleme sürdü. İnceleme sonrasında oyunun devam etmesi istendi.
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