Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı

Galatasaray, kulübün eski başkanlarından Özhan Canaydın'ı ölüm yıldönümünde andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı
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22 Mart 2023 13:11
Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Özhan Canaydın'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2010 yılında vefat eden Özhan Canaydın, Galatasaray Kulübü'nde 2002-2008 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.

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