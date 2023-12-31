Galatasaray orta sahasını Norveç'te buldu: Albert Gronbaek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarkalı genç oyuncu Albert Gronbaek'i gündemine aldı.

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Galatasaray orta sahasını Norveç'te buldu: Albert Gronbaek
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31 Aralık 2023 11:05
Galatasaray'da transfer hareketliliği başlıyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek transferiyle birlikte orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya genç ve dinamik bir isim istiyor.

GRONBAEK'E KANCA

Oliveira'nın sakatlığı nedeniyle sözleşmesini donduracak olan yönetim, Norveç takımı Bodo Glimt'te forma giyen Danimarkalı Albert Gronbaek'i listeye aldı.

Kanatlarda da forma giyebilen 22 yaşındaki merkez orta saha, bu sezon 46 maçta forma giyerken 16 gol 10 asistle oynadı. Bodo Glimt, geçtiğimiz sezon Gronbaek'i 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

 
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