Galatasaray, Onyedika'nın peşinde!

Galatasaray, Club Brugge'ün yıldızı Raphael Onyedika'yı transfer etmek istiyor.

28 Kasım 2025 19:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Africa Foot'un haberine göre sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde orta sahaya güç katmak için listedeki isimlerden biri olan Raphael Onyedika'yı yakından takip ediyor.

23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekerken, sarı-kırmızılıların ilgisinin "gerçek ve ciddi" olduğu aktarılıyor.

BRUGGE, TRANSFERİ ZORA SOKUYOR

Club Brugge cephesi ise ara transferde oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Africafoot'a konuşan Onyedika'ya yakın bir kaynak, kararın tamamen kulübün tavrına bağlı olduğunu belirtti:


"Tüm teklifler inceleniyor ama Brugge'ün kabul edeceği rakam belirleyici. Şampiyonluk hedefi ve Şampiyonlar Ligi planları var. Uygun teklif gelirse ayrılık mümkün, ancak ocak ayında bu çok zor."

İNGİLTERE'DEN DE TALİP VAR

Galatasaray'ın yanı sıra Süper Lig'den bir başka kulübün de Onyedika'yı istediği ifade edilirken, İngiltere'den iki takımın — bu sezon çıkış yapan bir Premier Lig ekibi dahil — oyuncuyu yakından izlediği kaydedildi. Rekabetin artması, Brugge'ün fiyat beklentisini daha da yükseltebilir.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

2027'ye kadar Club Brugge ile sözleşmesi bulunan genç orta saha, Transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro değerinde.

GÖZLER OCAK AYINDA

Galatasaray yönetimi Onyedika için şartları zorlamaya hazır, ancak Club Brugge'ün direnci nedeniyle transferin kısa vadede çözülmesi kolay görünmüyor. Sarı-kırmızılılar, ocak ayına yaklaşılırken süreci yakından takip etmeyi sürdürecek.

