Galatasaray olmadı, Tetteh İngiltere yolcusu

'ıniçin yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddeden'ın kapısını bu kez İngilizler çaldı.Premier League ekiplerinden, Benjamin Tetteh için devreye girdi.İngiliz basınında yer alan haberde Wolverhampton, golcü oyuncu için Sparta Prag'ateklifte bulundu. Nuno Espirito Santo'nun kadrosunda görmek istediği Tetteh için yapılan teklifi Sparta Prag'ın kabul etmesi bekleniyor.Çekya temsilcisi Tetteh için Galatasaray'dan da 12 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ancak sarı-kırmızılı takım bu rakama çıkamamıştı.