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Galatasaray olmadı, Tetteh İngiltere yolcusu

Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddeden Sparta Prag'a istediği rakamı Wolverhampton verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray olmadı, Tetteh İngiltere yolcusu
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15 Ocak 2019 02:03
Galatasaray'ın Benjamin Tetteh için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddeden Sparta Prag'ın kapısını bu kez İngilizler çaldı.

Premier League ekiplerinden Wolverhampton, Benjamin Tetteh için devreye girdi.

İngiliz basınında yer alan haberde Wolverhampton, golcü oyuncu için Sparta Prag'a 12 milyon euroluk teklifte bulundu. Nuno Espirito Santo'nun kadrosunda görmek istediği Tetteh için yapılan teklifi Sparta Prag'ın kabul etmesi bekleniyor.

Çekya temsilcisi Tetteh için Galatasaray'dan da 12 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ancak sarı-kırmızılı takım bu rakama çıkamamıştı.



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