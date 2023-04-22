Galatasaray Nef, play-off'u zora soktu!

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray Nef 92-82 kaybetti ve play-off yolunda yara aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz
Galatasaray Nef: Mahir Ağva 2, Göksenin Köksal 4, Caloiaro 20, Russell 11, Ennis 18, McGee 7, Sadık Emir Kabaca 20, Ristic, Muhaymin Mustafa
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 15, Weber 18, Harris 13, Yesukan Onar 4, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Can Maxim Mutaf 4, Rivers 24, Tayfun Erülkü 4
1. Periyot: 23-16
Devre: 36-47
3. Periyot: 66-71
Mücadeleyi Galatasaray Nef 92-82 kaybetti ve play-off yolunda yara aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz
Galatasaray Nef: Mahir Ağva 2, Göksenin Köksal 4, Caloiaro 20, Russell 11, Ennis 18, McGee 7, Sadık Emir Kabaca 20, Ristic, Muhaymin Mustafa
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 15, Weber 18, Harris 13, Yesukan Onar 4, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Can Maxim Mutaf 4, Rivers 24, Tayfun Erülkü 4
1. Periyot: 23-16
Devre: 36-47
3. Periyot: 66-71
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