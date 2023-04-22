Galatasaray Nef, play-off'u zora soktu!

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 92-82 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef, play-off'u zora soktu!
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22 Nisan 2023 22:25
Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray Nef 92-82 kaybetti ve play-off yolunda yara aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz

Galatasaray Nef: Mahir Ağva 2, Göksenin Köksal 4, Caloiaro 20, Russell 11, Ennis 18, McGee 7, Sadık Emir Kabaca 20, Ristic, Muhaymin Mustafa

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 15, Weber 18, Harris 13, Yesukan Onar 4, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Can Maxim Mutaf 4, Rivers 24, Tayfun Erülkü 4

1. Periyot: 23-16

Devre: 36-47

3. Periyot: 66-71

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