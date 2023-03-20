Galatasaray Nef, Limoges deplasmanında

Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde salı günü deplasmanda Limoges ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef, Limoges deplasmanında
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20 Mart 2023 13:51
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu altıncı ve son maçında salı günü Fransa'nın Limoges ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Limoges kentindeki Beaublanc Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

İki takımın da gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Galatasaray Nef 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü, Limoges de 5 yenilgiyle son sırada yer alıyor.

Galatasaray Nef, rakibi ile İstanbul'da oynadığı maçı 100-73'lük skorla kazanmıştı.

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