Galatasaray, Napoli'den sol bek istedi

Galatasaray, Napoli forması giyen 30 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui'yi gündemine aldı.

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Galatasaray, Napoli'den sol bek istedi
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30 Haziran 2021 09:31
Galatasaray gelecek sezonun çalışmalarına ara vermeden devam ederken sol bek için de hareketlilik sürüyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı takıma dahil eden Galatasaray'da sol bek için Mario Rui iddiası sıcaklığını koruyordu

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli forması giyen Mario Rui için girişimlerde bulundu. Napoli, Rui transferi için 5-6 milyon euro seviyesinde bonservis talep etti

Mario Rui için Serie A'dan da bazı teklifler olduğu ve Türkiye'den Trabzonspor'un da oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Mario Rui 11 kez A Milli Takım forması giydi.

Galatasaray'ın son bek gündeminde Alex Moreno, Van Aanholt, Alioski ve George Bello isimleri de bulunuyor.




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