Galatasaray, Muslera ile gidiyor

Uruguay - Ekvador maçı sonrasında hemen yola çıkan Fernando Muslera'nın takımdan ayrı Trabzon'a gitmesi bekleniyordu ancak plan değişti.

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Galatasaray, Muslera ile gidiyor
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11 Eylül 2021 12:20
Uruguay - Ekvador maçı sonrasında hemen yola çıkan Fernando Muslera için sarı-kırmızılılar da Trabzon yolculuğunun planlarını değiştirdi.

19 bin km'lik yolculuğun 24 saat sürmesi beklenirken deneyimli oyuncunun bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olması planlanıyor.

Normal şartlarda öğleden sonra Trabzon'a gidecek olan kafile, Muslera'nın da katılması için 18.00'da yola çıkacak ve Uruguaylı kaleci de son dakika aksiliği yaşanmazsa uçakta olacak. 


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