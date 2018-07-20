Badou Ndiaye transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamayan Galatasaray'da, alternatif olarak birçok isim gündeme geldi. Bu isimlerden bir tanesi deLiverpool'da forma şansı bulamayan Marko Grujic'in Galatasaray ve Cardiff arasında tercihini önümüzdeki hafta netleştireceği iddia edildi.Sarı-Kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kararını beklediği de belirtildi.