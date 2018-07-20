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Galatasaray mı, Cardiff mi? Kararını verecek!

Marko Grujic transfer kararını veriyor! Liverpool'da forma şansı bulamayan Marko Grujic'in Galatasaray ve Cardiff arasında tercihini önümüzdeki hafta netleştireceği iddia edildi.

Kaynak: Akşam
Galatasaray mı, Cardiff mi? Kararını verecek!
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20 Temmuz 2018 09:47
Badou Ndiaye transferinde mutlu sona bir türlü ulaşamayan Galatasaray'da, alternatif olarak birçok isim gündeme geldi. Bu isimlerden bir tanesi de Marko Grujic.

Liverpool'da forma şansı bulamayan Marko Grujic'in Galatasaray ve Cardiff arasında tercihini önümüzdeki hafta netleştireceği iddia edildi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kararını beklediği de belirtildi.

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