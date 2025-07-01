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Galatasaray MCT Technic Bishop'u kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Christian Bishop'ı transfer etti.

calendar 01 Temmuz 2025 16:35
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray MCT Technic Bishop'u kadrosuna kattı
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Christian Bishop'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2,01 metre boyundaki Amerikalı uzun oyuncu Christian Bishop'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bishop, geçen sezonu Çekya temsilcisi ERA Nymburk'ta geçirmişti.

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