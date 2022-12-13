Yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kaybetti.



Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın 4. dakikada attığı golle öne geçerken, Lazio bu gole 11. dakikada Felipe Anderson ve 46. dakikada Luis Alberto ile karşılık verdi.



Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan Özgür Baran Aksaka, ısınma sırasında ayağında ağrı hissetmesi sonrası ilk 11'den çıkartıldı. Baran yerine Metehan Baltacı ilk 11'de başladı.



Galatasaray, 16 Aralık Aralık Cuma günü oynayacağı Toulouse karşılaşması ile birlikte Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayacak.



4. MAÇINI DA KAZANAMADI



Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı 4. hazırlık maçında da galip gelemedi.



İlk 2 hazırlık maçını İstanbul'da oynayan Galatasaray, Antalya kampında da ikinci müsabakasına çıktı.



İstanbul'da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0, Villareal'e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.



Galatasaray, Antalya'daki ikinci, genelde ise 4. hazırlık maçını İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile yaptı. Okan Buruk'un öğrencileri Lazio müsabakasını da 2-1 kaybetti.



MAÇTAN NOTLAR



Müsabakanın 4. dakikasında Mata'nın ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Barış Alper, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Lazio, 11. dakikada Pelipe Anderson'un golüyle eşitliği sağladı. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la, Lazio da Immobile ile pozisyonlar buldu.



Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu'nun 33. dakikadaki şutu direkten dönerken, iki ekip de kalan sürede gol bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.



Devre arasından adeta golle dönen Lazio, Luis Alberto'nun 17. saniyedeki golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren taraf olan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. Maç 2-1 Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.



Müsabakayı Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur da statta izledi.



