Galatasaray, Kuzeyboru'yu dört sette mağlup etti!

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde 19. galibiyetine imza atarken, Kuzeyboru ise 12. kez kaybetti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Timmerman)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo, Nasya, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Güldeniz Önal, Luna, Buket Gülübay, Aleyna Sevim)
Setler: 25-17, 25-19, 29-31, 25-18
Süre: 104 dakika (22, 24, 34, 24)
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde 19. galibiyetine imza atarken, Kuzeyboru ise 12. kez kaybetti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Timmerman)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo, Nasya, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Güldeniz Önal, Luna, Buket Gülübay, Aleyna Sevim)
Setler: 25-17, 25-19, 29-31, 25-18
Süre: 104 dakika (22, 24, 34, 24)