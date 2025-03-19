Galatasaray, Kuzeyboru'yu dört sette mağlup etti!

Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray, Kuzeyboru'yu dört sette mağlup etti!
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19 Mart 2025 20:05
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligde 19. galibiyetine imza atarken, Kuzeyboru ise 12. kez kaybetti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Timmerman)

Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo, Nasya, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Güldeniz Önal, Luna, Buket Gülübay, Aleyna Sevim)

Setler: 25-17, 25-19, 29-31, 25-18

Süre: 104 dakika (22, 24, 34, 24)

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